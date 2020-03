× Informativa sulla privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e SULL’UTILIZZO DEI COOKIE



Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

La Comunità di Sant’Egidio – ACAP (“la Comunità”) è impegnata nella tutela e nella salvaguardia dei dati personali degli utenti che vengono acquisiti attraverso il sito web (Il Sito). Il trattamento dei tuoi dati personali è ispirato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e viene svolto secondo i termini e le condizioni della presente Informativa che ti invitiamo quindi a leggere con particolare attenzione. Essa contiene informazioni rilevanti sulle modalità e sulle finalità con cui trattiamo i dati personali ed elenca i tuoi diritti relativamente a detto trattamento.

Ti informiamo inoltre che la presente Informativa si applica esclusivamente alle attività presenti sul Sito e non si applica pertanto ai dati personali raccolti tramite link esterni.



1. SOGGETTI COINVOLTI: La Comunità di Sant’Egidio – ACAP, con sede 00153 Roma, Piazza Sant’Egidio 3/a è il Titolare del trattamento dei dati personali (“il Titolare”). La Comunità ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o “DPO”) che potrà essere contattato all’indirizzo: dpo@santegidio.org. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche da parte di soggetti terzi per conto del Titolare; in tal caso il Titolare provvederà alla loro nomina formale quali Responsabili ed a definire per iscritto i loro compiti e i limiti del trattamento. Per avere l’elenco dei Responsabili che trattano dati per conto del Titolare puoi contattare il DPO (dpo@santegidio.org).

2. TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il Sito raccoglie diverse categorie di dati personali:

- I c.d. dati di navigazione (indirizzo internet protocol (IP); tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; nome dell'internet service provider (ISP); data e orario di visita; pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita. Questi dati vengono utilizzati in forma anonima e raccolta in forma aggregata unicamente per fini statistici, per permettere il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza. Il trattamento di questa tipologia di dati è quindi consentita in base ad un legittimo interesse del Titolare e non necessita del tuo consenso.

- Sul Sito è possibile iscriverti alla nostra newsletter, contattare la Comunità compilando il modulo di contatto ed effettuare donazioni on-line. Per usufruire di queste funzionalità, Ti chiederemo di fornirci i tuoi dati di contatto (nome, cognome e indirizzo email) e potremo richiedere anche i tuoi dati fiscali e bancari per le donazioni on-line. Questi dati sono trattati per il fine specifico per il quale sono stati raccolti (invio della newsletter, contattare il Titolare e donazioni) con strumenti manuali e/o informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il conferimento di questi dati è facoltativo ed il loro trattamento è fondato sul tuo consenso. Il tuo rifiuto a fornire i dati richiesti non comporterà conseguenze per la navigazione sul Sito ma non ci permetterà di evadere la tua richiesta.

- Il Sito utilizza i cookie che sono piccoli file di testo che consentono di raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Esistono tre tipologie di cookie: (i) cookie tecnici, utilizzati per raccogliere informazioni a fini statistici, di sicurezza e per garantire la funzionalità del Sito. Non contengono dati personali ed il loro trattamento non richiede il tuo consenso; (ii) cookie di profilazione, utilizzati per tracciare in rete le abitudini dell'utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze e le abitudini dell'utente. Per l'uso di tali cookie è sempre richiesto il tuo consenso; (iii) cookie di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del Sito stesso, come i pulsanti per i social, oppure collegamenti video. Il Titolare non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione sono fornite direttamente dai rispettivi titolari.

Il Sito utilizza i seguenti cookie di terze parti:

GOOGLE ANALYTICS è uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di cookie raccoglie dati di navigazione anonimi ed esclusivamente aggregati allo scopo di esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel Sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Per disattivare i cookie di Google Analytics, è possibile scaricare e installare il componente aggiuntivo del browser fornito da Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Il PIXEL di FACEBOOK è uno strumento per la raccolta di dati statistici che consente di monitorare le azioni che gli utenti eseguono sul Sito al fine di creare campagne di comunicazione “mirate”. Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questo strumento puoi fare riferimento alla pagina dello sviluppatore (https://www.facebook.com/business/help/742478679120153).

PLUGIN SOCIAL NETWORK

Il Sito incorpora plugin e/o bottoni per i social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Instagram e YouTube) al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti del Sito sui tuoi profili social. I plugin sono programmati in modo tale da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina. I cookie vengono attivati solo dietro consenso effettivo e volontario dell’utente all’attivazione del plugin. Tieni presente che quando navighi sul Sito e contemporaneamente risulti loggato nel social network il tuo consenso all'uso dei cookie si considera come già espresso.

La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali puoi fare riferimento:

- Facebook - (https://www.facebook.com/policies/cookies/)



- Twitter - (https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies)



- LinkedIn - (https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy)



- Google+ - (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it)

Ti informiamo inoltre che potrai scegliere in autonomia a quali cookie prestare il tuo consenso selezionando l’opzione di tuo gradimento sul tuo browser dalle impostazioni di servizio, raggiungibili ai seguenti link:



Safari: (https://support.apple.com/it-it/HT201265)



Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it)



Mozilla Firefox: (https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie)



Internet Explorer: (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

3. DESTINATARI DEI DATI: I dati personali raccolti sul Sito sono destinati al personale amministrativo, commerciale, a quello addetto alla comunicazione ed agli amministratori di sistema del Titolare, al DPO ed in generale a tutti i responsabili, preposti ed incaricati del trattamento dei dati nominati dal Titolare nell'esercizio delle proprie funzioni. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi che forniscono al Titolare servizi esterni di gestione del Sito, di ricerche di mercato, fornitori di servizi tecnici, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione e che svolgono attività di profilazione.

I tuoi dati potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ove la Comunità persegua i propri fini statutari. Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, è effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi del GDPR. Ti Informiamo infine che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Tuo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.



4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I dati di contatto per l'iscrizione alla newsletter saranno conservati sino alla tua comunicazione di cancellazione dal servizio. I dati relativi alle donazioni verranno conservati per dieci anni nel rispetto della normativa sulla conservazione delle scritture contabili. Puoi richiedere ulteriori informazioni sul periodo di conservazione dei tuoi dati e sui proincipi generali da noi applicati al DPO (dpo@santegidio.org)

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO. Ti informiamo che ti sono riconosiuti i seguenti diritti:

- diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai tuoi dati personali e la loro rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento;

- il diritto alla portabilità dei dati;

- il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei dati personali).

E' inoltre tuo diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati e di ottenere le seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari e tutte le informazioni sulla loro origine.

Per tutte le informazioni necessarie e per esercitare i tuoi diritti puoi contattare il DPO (dpo@santegidio.org).

La presente Informativa sul trattamento dei dati personali e sull'uso dei cookie è stata redatta in data 24 maggio 2018 e potrà subire integrazioni o variazioni in funzione di eventuali modifiche normative nazionali o internazionali applicabili al Sito.

Il Titolare

Comunita di sant'Egidio - ACAP